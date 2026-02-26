Пьяный мужчина пострадал при квартирном пожаре на Пулковском шоссе в Петербурге
Пожар охватил однокомнатную квартиру в Московском районе Санкт-Петербурга. Не обошлось без пострадавших, сообщил peterburg2.ru.
Возгорание случилось на 13-м этаже здания, расположенного на Пулковском шоссе. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 10 сотрудников МЧС.
Медицинская помощь потребовалась хозяину помещения. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его экстренно госпитализировали. Проводится проверка.
