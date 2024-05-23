Пьяный мужчина до смерти избил возлюбленную в Удмуртии

Тело 28-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в Удмуртии. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в населенном пункте Завьяловского района. Согласно предварительным данным, местный житель, находясь в состоянии опьянения, избил свою возлюбленную. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Правоохранители задержали подозреваемого. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.