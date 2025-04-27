Пьяный автослесарь устроил тест-драйв автобуса и разбил пять машин

Нижегородский автослесарь решил устроить себе необычный выходной, однако и про работу не забыл. Вооружившись бутылкой крепкого напитка, он захотел убедиться в исправности автобуса. В результате угодил в пять припаркованных машин. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД региона.