Пьяный автослесарь устроил тест-драйв автобуса и разбил пять машин

Нижегородский автослесарь решил устроить себе необычный выходной, однако и про работу не забыл. Вооружившись бутылкой крепкого напитка, он захотел убедиться в исправности автобуса. В результате угодил в пять припаркованных машин. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД региона.
При аварии никто не пострадал. На нарушителя составили административный протокол.
В ведомстве призвали жителей сообщать в экстренные службы о случаях вождения в нетрезвом виде.
Ранее в Нижегородской области водитель выпал из автобуса и попал под его колеса. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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