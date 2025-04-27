Пьяный автослесарь устроил тест-драйв автобуса и разбил пять машин

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Нижегородский автослесарь решил устроить себе необычный выходной, однако и про работу не забыл. Вооружившись бутылкой крепкого напитка, он захотел убедиться в исправности автобуса. В результате угодил в пять припаркованных машин. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД региона.

При аварии никто не пострадал. На нарушителя составили административный протокол.

В ведомстве призвали жителей сообщать в экстренные службы о случаях вождения в нетрезвом виде.

Ранее в Нижегородской области водитель выпал из автобуса и попал под его колеса. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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