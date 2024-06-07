Пьяных подростков задержали по подозрению в краже денег и угоне машины в Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали подростков 16 и 17 лет по подозрению в краже денег и угоне автомобиля. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Согласно данным ведомства, подозреваемые в состоянии опьянения приникли в дом 43-летнего жителя поселка Октябрьский. Юноши похитили 60 тысяч рублей, сотовый телефон, а также ключи от машины, на которой впоследствии скрылись.
Правоохранителям пришлось начать погоню, чтобы остановить несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.