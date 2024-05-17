Пьяные белгородцы подожгли три машины | 360°

17 мая 2024, 15:28
Пьяные белгородцы подожгли три машины
В Старом Осколе задержали двух местных жителей, которые выпили и подожгли три машины. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на УМВД Белгородской области.
Двух мужчин, 25 и 32 лет, задержали по горячим следам. Оба были пьяны и подожгли автомобили. Для этого они оторвали рукав от рубашки и, пропитав его бензином, подпалили машины.
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В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога».
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