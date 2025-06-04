Пьяного водителя задержали в Нижнем Новгороде после жалобы горожан

В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД задержали мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Согласно данным ведомства, правоохранители прибыли на проспект Гагарина после жалобы горожан, заметивших подозрительного автомобилиста. В ходе проверки подтвердилось, что 44-летний водитель был пьян.
Его автомобиль марки ВАЗ поместили на штрафстоянку, а в отношении нарушителя составили административный протокол.
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