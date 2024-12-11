Пьяная жительница Пермского края угнала машину вместе со спящим в ней хозяином

Суд в Пермском крае огласил приговор жительнице Очера, которую признали виновной в угоне автомобиля. Женщина похитила машину вместе со спящим в ней владельцем. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на представителей областного ГУ МВД России.
По информации полицейских, фигурантка распивала спиртные напитки вместе с бывшим мужем. Дойдя до крайней степени опьянения, женщина села в машину экс-супруга и поехала домой. В этот момент владелец авто спал в салоне.
Вскоре пермячку остановили инспекторы ДПС. Проснувшийся хозяин транспортного средства заявил, что не разрешал бывшей жене садиться за руль.
По решению суда женщине назначили наказание в виде ограничения свободы на год и два месяца. Ее также лишили права управлять автомобилями в течение четырех лет.
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