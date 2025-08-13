Пьяная женщина за рулем иномарки устроила смертельное ДТП в Удмуртии

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП по вине пьяной автомобилистки в Удмуртии. Авария произошла утром в среду, 13 августа, на 59-м километре дороги Ижевск — Сарапул. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным полиции, 36-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris потеряла управление и врезалась в световую опору. В результате иномарка загорелась.
Жертвой происшествия стала 50-летняя пассажирка. Водитель и 46-летняя женщина, находившаяся в салоне машины, получили различные травмы. Им оказали медицинскую помощь на месте аварии.
Экспертиза зафиксировала у виновницы ДТП 0,985 миллиграммов алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе. Автомобиль поместили на спецстоянку.
