Пьяная женщина-водитель попала в ДТП в Ижевске

В Ижевске произошло ДТП с участием пьяной женщины-водителя. Об этом сообщил сайт Izhlife.

Авария случилась 8 апреля около 01:50 напротив дома №146А по ул. Кирова. Так, 38-летняя ижевчанка, находившаяся за рулем автомобиля Subaru, не справилась с управлением и врезалась в металлическое тросовое ограждение. После этого машина опрокинулась.

В результате аварии пострадала 25-летняя девушка-пассажир, ее с травмами госпитализировали. Автомобиль увезли на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные материалы. Известно, что за превышение скорости ее штрафовали более 40 раз.