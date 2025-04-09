Пьяная женщина-водитель попала в ДТП в Ижевске

В Ижевске произошло ДТП с участием пьяной женщины-водителя. Об этом сообщил сайт Izhlife.
Авария случилась 8 апреля около 01:50 напротив дома №146А по ул. Кирова. Так, 38-летняя ижевчанка, находившаяся за рулем автомобиля Subaru, не справилась с управлением и врезалась в металлическое тросовое ограждение. После этого машина опрокинулась.
В результате аварии пострадала 25-летняя девушка-пассажир, ее с травмами госпитализировали. Автомобиль увезли на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные материалы. Известно, что за превышение скорости ее штрафовали более 40 раз.
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