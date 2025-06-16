Пьяная ссора между двумя приятелями в Надыме едва не обернулась убийством

В городе Надым, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, было возбуждено уголовное дело против одного из местных жителей. По данным следственного комитета ЯНАО, между обвиняемым и его знакомым вспыхнула ссора, когда они вместе распивали спиртные напитки. Об этом сообщил Ura.ru .

«В результате обвиняемый нанес потерпевшему один удар ножом в область живота. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку пострадавший покинул квартиру и был госпитализирован», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурант был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ, и ему уже были предъявлены обвинения по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. Следователь запросил у суда меру пресечения в виде заключения под стражу, и суд удовлетворил это ходатайство.

Сейчас следователи активно работают над тем, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.