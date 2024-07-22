Петербуржца задержали по подозрению в нападении с ножом на сожительницу
Правоохранители задержали 40-летнего жителя Калининского района Петербурга. Его заподозрили в поножовщине, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по городу.
Происшествие случилось в квартире на Пискаревском проспекте. Согласно данным ведомства, мужчина ударил 52-летнюю сожительницу ножом в ходе ссоры.
В отношении подозреваемого составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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