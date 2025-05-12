Петербуржца задержали по делу об афере со стройматериалами на 250 тысяч рублей

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на данные надзорного ведомства.

По версии следствия, в декабре прошлого года петербуржец создал сайт с объявлениями о продаже стройматериалов без реального товара. На предложение откликнулись семь покупателей. Злоумышленник изготовил поддельные договоры и направил их в мессенджере, убедив срочно внести предоплату.

После получения денег фигурант переставал выходить на связь. Общий ущерб составил около 250 тысяч рублей. Материалы дела направили в суд.