Петербуржца задержали по делу об афере со стройматериалами на 250 тысяч рублей

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на данные надзорного ведомства.
По версии следствия, в декабре прошлого года петербуржец создал сайт с объявлениями о продаже стройматериалов без реального товара. На предложение откликнулись семь покупателей. Злоумышленник изготовил поддельные договоры и направил их в мессенджере, убедив срочно внести предоплату.
После получения денег фигурант переставал выходить на связь. Общий ущерб составил около 250 тысяч рублей. Материалы дела направили в суд.
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