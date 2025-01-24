Петербуржца задержали по делу о серии краж из торговых точек

По данным полиции, в ночь с 21 на 22 января фигурант проник в помещение магазина и похитил из сейфа более 60 тысяч рублей. Кроме того, стражи порядка считают, что мужчина причастен еще к восьми кражам из торговых точек в Красносельском районе.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ранее петербуржец уже привлекался к ответственности.