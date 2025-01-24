Петербуржца задержали по делу о серии краж из торговых точек

Правоохранители задержали 39-летнего жителя Петербурга по подозрению в совершении серии краж. Подробности сообщил Piter.TV.
По данным полиции, в ночь с 21 на 22 января фигурант проник в помещение магазина и похитил из сейфа более 60 тысяч рублей. Кроме того, стражи порядка считают, что мужчина причастен еще к восьми кражам из торговых точек в Красносельском районе.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ранее петербуржец уже привлекался к ответственности.
Келлог озвучил безвозвратные потери ВСУ в конфликте
Военный из Тульской области получил шесть лет за самовольное оставление части
Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности после скандала с гепатитом
В США предрекли провал Трампа из-за его ультиматума
«Датчане в шоке». Трамп жестко поговорил с Данией о Гренландии
Скончался известный актер Владимир Фоменко
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте