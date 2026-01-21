Петербуржца будут судить за наезд на электровелосипедиста в Московском районе

В Санкт-Петербурге прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 51-летнего мужчины. Его обвиняют нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Следствие установило, что в марте прошлого года мужчина, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, при повороте направо сбил электровелосипедиста. Потерпевший получил серьезные травмы. Врачи характеризовали повреждения как тяжкий вред здоровью.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.