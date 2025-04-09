Петербуржец выжил после падения с моста во время драки

РЕН ТВ: жителя Петербурга сбросили с моста после драки в троллейбусе

В Санкт-Петербурге между мужчинами произошла драка в троллейбусе, один из участников конфликта сбросил оппонента с моста. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Потасовка случилось вечером во вторник, когда троллейбус остановился над тоннелем со стороны набережной Кутузова.

«В салоне общественного транспорта в конфликт вступили трое пассажиров, водитель выгнал их на улицу. Драка продолжилась на мосту, в ходе нее один мужчина сбросил другого с высоты», — сообщил источник.

Пострадавший участник драки выжил, его доставили в больницу. Состояние мужчины неизвестно.

Днем ранее в Башкирии группа молодых людей разгромила машину из-за громкой музыки. Lada окружили крепкие парни, которые начали бить авто, под горячую руку попал также и сам водитель легковушки. Очевидцы лишь поддержали нападавших.