Петербуржец стал фигурантом дела о массовом избиении и ограблении мужчины

Правоохранители задержали 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Происшествие случилось 6 ноября на улице Кременчугской. По версии следствия, там трое неизвестных набросились на 47-летнего прохожего. Агрессоры избили мужчину, после чего забрали у него часы.

Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают личности и местонахождение соучастников фигуранта.