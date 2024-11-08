Петербуржец стал фигурантом дела о массовом избиении и ограблении мужчины
Правоохранители задержали 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Происшествие случилось 6 ноября на улице Кременчугской. По версии следствия, там трое неизвестных набросились на 47-летнего прохожего. Агрессоры избили мужчину, после чего забрали у него часы.
Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают личности и местонахождение соучастников фигуранта.
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