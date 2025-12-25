Петербуржец, сбивший мотоциклиста на Бестужевской, предстанет перед судом

Прокуратура Калининского района Петербурга завершила расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщил Piter.TV .

По данным надзорного ведомства, в июне фигурант, управляя автомобилем Chevrolet, при развороте на Бестужевской улице сбил мотоциклиста на байке Honda, который ехал в попутном направлении. В результате пострадавший получил серьезные травмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.