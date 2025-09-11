Петербуржец пытался познакомиться с женщиной и стал фигурантом уголовного дела

В Санкт-Петербурге расследуют инцидент с участием мужчины, который преследовал женщину с ножом. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, написала Neva.Today .

По информации пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, в Невском районе было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя.

Согласно следствию, вечером 30 августа мужчина подошел к незнакомой женщине на Ультрамариновой улице. Женщина не обрадовалась встрече и попыталась избежать общения, но мужчина, вопреки ее желанию, достал нож и побежал за ней.

Преступника задержали. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего.