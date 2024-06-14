Петербуржец признался в краже иномарки из автосервиса

В Петербурге мужчина пришел в полицию и признался в краже Mercedes. Об этом сообщило СМИ со ссылкой ГУ МВД региона.

Мужчина рассказал, что заметил голубую иномарку на парковке у автосервиса и решил присвоить ее. С помощью эвакуатора петербуржец перевез машину на дачу. Но потом понял, что поступил неправильно, сознался в преступлении и заявил, что готов вернуть машину владельцу. Проводится проверка.

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