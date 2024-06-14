Сегодня 16:46 Петербуржец признался в краже иномарки из автосервиса
В Петербурге мужчина пришел в полицию и признался в краже Mercedes. Об этом сообщило
СМИ со ссылкой ГУ МВД региона.
Мужчина рассказал, что заметил голубую иномарку на парковке у автосервиса и решил присвоить ее. С помощью эвакуатора петербуржец перевез машину на дачу. Но потом понял, что поступил неправильно, сознался в преступлении и заявил, что готов вернуть машину владельцу. Проводится проверка.
Сегодня 17:11 Еще свыше 30 жителей Подмосковья стали донорами крови
Сегодня 17:10 Рейд по объектам несанкционированной торговли провели в Лобне
Сегодня 17:06 Уголовное дело возбудили в Благовещенске после смертельного ДТП
Сегодня 17:05 Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекине увеличилось до пяти
Сегодня 17:04 Огонь и дым. Появилось фото частично обрушившейся многоэтажки в Шебекине
Сегодня 17:03 Захарова назвала предложения Путина реальным шансом на мир
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте