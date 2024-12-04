Петербуржец предстанет перед судом за кражу пылесоса и ноутбука у экс-возлюбленной

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя Северной столицы. Он попал под статью за кражу вещей у бывшей возлюбленной, сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По версии следствия, пара совместно проживала в съемной квартире на проспекте Ветеранов, однако после ссоры девушка съехала. Мужчина решил похитить оставленные ею вещи. Он отнес в ломбард ноутбук, робот-пылесос и монитор.

Ущерб оценили в 66 тысяч рублей. В ближайшее время фигурант предстанет перед судом.