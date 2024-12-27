Петербуржец попытался ослепить соседа газовым пистолетом

Житель Петербурга выстрелил соседу в лицо из газового пистолета

Житель Санкт-Петербурга едва не ослепил соседа выстрелом из газового пистолета. Об этом сообщили в полиции города.

Конфликт произошел 26 декабря между мужчинами в подъезде дома 36 на Малодетскосельском проспекте.

При поступлении в больницу пострадавший рассказал, что поссорился с соседом в парадной. И тот выстрелил в него из газового пистолета.

Полицейские опросили второго участника конфликта, который признался, что применил аэрозольный пистолет «Пионер», но уточнил, что сделал это в целях самообороны.

Проверка по факту случившегося продолжается.

Сотрудники Росгвардии Московской области ранее задержали подозреваемых в намеренной порче чужого автомобиля. Позже оказалось, что 38-летние жители поселка Красково наносили удары по машине после ссоры с соседом.