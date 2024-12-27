Петербуржец попытался ослепить соседа газовым пистолетом
Житель Петербурга выстрелил соседу в лицо из газового пистолета
Житель Санкт-Петербурга едва не ослепил соседа выстрелом из газового пистолета. Об этом сообщили в полиции города.
Конфликт произошел 26 декабря между мужчинами в подъезде дома 36 на Малодетскосельском проспекте.
При поступлении в больницу пострадавший рассказал, что поссорился с соседом в парадной. И тот выстрелил в него из газового пистолета.
Полицейские опросили второго участника конфликта, который признался, что применил аэрозольный пистолет «Пионер», но уточнил, что сделал это в целях самообороны.
Проверка по факту случившегося продолжается.
Сотрудники Росгвардии Московской области ранее задержали подозреваемых в намеренной порче чужого автомобиля. Позже оказалось, что 38-летние жители поселка Красково наносили удары по машине после ссоры с соседом.