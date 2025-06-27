Петербуржец попал под уголовное дело после автошоу с пробуксовкой

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя Mercedes, который устроил автошоу с пробуксовкой колес в центре города. Видеоролики происходящего его товарищ записывал на камеру и выкладывал в социальные сети. Во время съемок другие участники дорожного движения и пешеходы находились в непосредственной близости, написала «Мойка78» .

ГАИ установила, что подобное мероприятие было организовано еще 25 апреля на Гончарной улице. В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Эта статья ужесточает ответственность для уличных гонщиков.

Правоохранители приехали домой к лихачу на Гжатскую улицу. Тот, не ожидая визита полиции, стал оправдываться на камеру. Мужчина заявил, что уже не участвует в гонках, а видео в его блоге было снято давно. Однако записи с камер городского видеонаблюдения говорили об обратном.

Известно, что автоблогер уже привлекал внимание правоохранительных органов. В 2012 году он стал участником смертельного ДТП, управляя мотоциклом. Тогда его признали виновным в смерти 17-летней девушки.