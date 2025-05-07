Петербуржец получил условный срок за стрельбу из самодельного пистолета

Суд Калининского района Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о незаконном владении оружием и нарушении общественного порядка, назначив фигуранту условное наказание. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу инстанций города.

Установлено, что местный житель нелегально хранил переделанный турецкий пистолет. Днем 29 августа 2024 года злоумышленник открыл стрельбу, желая продемонстрировать пренебрежение к общественному порядку.

Суд принял во внимание искреннее раскаяние мужчины, положительную характеристику личности и отсутствие прежних правонарушений. Благодаря этому обвиняемому удалось избежать реального срока.

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