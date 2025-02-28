Петербуржец получил условный срок за кражу кинооборудования за 395 тысяч рублей

Суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, обвиняемому в краже. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на данные городской прокуратуры.

Преступление было совершено на Ленском проспекте. Установлено, что в декабре прошлого года фигурант похитил кинооборудование, которое использовали для съемок третьего сезона сериала «Настоящий Настоятель».

Злоумышленник пытался продать технику за 30 тысяч рублей. Реальная стоимость составляет 395 тысяч рублей. Вору назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.