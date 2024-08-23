Петербуржец погиб в пожаре в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе утром в пятницу произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар вспыхнул в одной из двухкомнатных квартир на Большеохтинском проспекте. Несмотря на то, что огонь распространился лишь на пяти квадратных метрах, жертв из бежать не удалось. При тушении обнаружили тело мужчины.

Проводится проверка.