Петербуржец погиб в пожаре в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе утром в пятницу произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар вспыхнул в одной из двухкомнатных квартир на Большеохтинском проспекте. Несмотря на то, что огонь распространился лишь на пяти квадратных метрах, жертв из бежать не удалось. При тушении обнаружили тело мужчины.

Проводится проверка.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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