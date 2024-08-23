Сегодня 13:24 Петербуржец погиб в пожаре в Красногвардейском районе
В Красногвардейском районе утром в пятницу произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом сообщила
Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.
Пожар вспыхнул в одной из двухкомнатных квартир на Большеохтинском проспекте. Несмотря на то, что огонь распространился лишь на пяти квадратных метрах, жертв из бежать не удалось. При тушении обнаружили тело мужчины.
Проводится проверка.
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