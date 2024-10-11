Петербуржец частично лишился слуха из-за падения бутылки из окна дома
Прогулка возле парадной дома на Светлановском проспекте обернулась для жителя Петербурга визитом в больницу. Подробнее рассказала «Мойка78».
Известно, что из окна одной из квартир на 40-летнего мужчину упала бутылка. Медики диагностировали у пациента резаную рану на голове и ухе. Кроме того, пострадавший частично лишился слуха.
Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.
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