Петербурженку осудили за ложное сообщение о бомбе

В Петербурге осудили женщину, которую обвиняли в ложном сообщении о минировании торгового центра на Ленинском проспекте. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

В марте женщина была в одном из обувных магазинов в ТЦ. Она заявила сотрудникам, что в рюкзаке ее подруге находится бомба и даже грозилась ее взорвать. Покупательница требовала, чтобы всех посетителей вывели из магазина. В итоге задержали ее саму.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.