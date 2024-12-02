Петербурженку осудили за ложное сообщение о бомбе

В Петербурге осудили женщину, которую обвиняли в ложном сообщении о минировании торгового центра на Ленинском проспекте. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
В марте женщина была в одном из обувных магазинов в ТЦ. Она заявила сотрудникам, что в рюкзаке ее подруге находится бомба и даже грозилась ее взорвать. Покупательница требовала, чтобы всех посетителей вывели из магазина. В итоге задержали ее саму.
Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.
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