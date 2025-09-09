Петербурженка пойдет под суд за ножевое ранение возлюбленного

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет женщина, обвиняемая в преступлении по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщил Piter.TV .

По данным прокуратуры Фрунзенского района, инцидент произошел в июне в квартире на Витебской Сортировочной улице. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла потерпевшему удар ножом в живот. Помощь была вызвана прохожими, а пострадавший объяснил случившееся ревностью.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по другим статьям УК РФ. Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.