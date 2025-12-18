Петербурженка отправилась в колонию общего режима за убийство знакомого

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор женщине, совершившей убийство знакомого. Об этом сообщила «Мойка78» .

Все произошло ночью 12 апреля 2025 года в квартире на Заводской улице. Как установили следователи, в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла ножевое ранение в грудь своему знакомому.

Пострадавший скончался от потери крови на месте происшествия. Дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ.