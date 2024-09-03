Петербургские правоохранители задержали безработного с наркотиками в протезе
Сотрудники полиции задержали в Адмиралтейском районе Петербурга 37-летнего безработного мужчину. Его подозревают в сбыте наркотиков, сообщила Neva.Today.
Во время досмотра у местного жителя обнаружили наркотики, спрятанные под протезом на ноге. Незаконные вещества также нашли в квартире задержанного.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранта поместили под домашний арест. Расследование продолжается.
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