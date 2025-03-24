«Петербург2»: двое подростков напали с баллончиками на дворника и ребенка

Правоохранители разыскивают двух подростков, которые напали на мужчину и ребенка в Северной столице. Об этом сообщил «Петербург2».

По предварительным данным, в Приморском районе юные хулиганы распылили в лицо дворнику содержимое перцовых баллончиков. Позже они применили газовое оружие в отношении 13-летнего мальчика.

Отец пострадавшего подал заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте