«Петербург2»: двое подростков напали с баллончиками на дворника и ребенка
Правоохранители разыскивают двух подростков, которые напали на мужчину и ребенка в Северной столице. Об этом сообщил «Петербург2».
По предварительным данным, в Приморском районе юные хулиганы распылили в лицо дворнику содержимое перцовых баллончиков. Позже они применили газовое оружие в отношении 13-летнего мальчика.
Отец пострадавшего подал заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обломки БПЛА повредили здание на железнодорожной станции под Краснодаром
Дрон ВСУ сбили на подлете к нефтестанции «Кропоткинская» в Краснодарском крае
Пятеро подростков избили школьницу в Нефтеюганске
Аналитики назвали причины роста цен на аренду квартир в России
Развязку между Володарским и Каширским шоссе в Ленинском округе откроют весной
Областной семинар для директоров домов культуры прошел в Наро-Фоминске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте