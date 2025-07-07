Пешеход в Москве погиб под колесами двух машин на МКАД

Жертвой ДТП на юго-востоке Москвы стал мужчина, в неположенном месте переходивший дорогу на МКАД. Его переехали два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 12 километре внешней стороны МКАД минувшей ночью. Мужчина решил пересечь трассу в неположенном для движения пешеходов месте. В этот момент на него наехал автобус «МАН», а после него — автомобиль «ГАЗель».

От полученных травм мужчина скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

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