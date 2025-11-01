Пешеход попал в больницу после ДТП с иномаркой в Кировском районе Петербурга
Дорожная авария произошла в Кировском районе Северной столицы. Не обошлось без пострадавших, сообщил 78.ru.
По предварительным данным, утром 1 ноября водитель Nissan Almera, следуя по улице Швецова, сбил мужчину.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Его состояние оценивают как тяжелое. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».
