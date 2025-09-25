Пешеход попал под колеса автомобиля на «зебре» в Надыме

Водитель внедорожника сбил пешехода в Надыме. Авария произошла в среду, 24 сентября, на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа.

По предварительной информации полиции, шофер автомобиля UAZ PATRIOT 3163 не уступил дорогу пешеходу, передвигавшемуся по «зебре». В результате ДТП пострадавший попал в больницу с различными травмами, машина получила повреждения бампера.

На дорожную обстановку могли повлиять снег с дождем. Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными, особенно в темное время суток.