Пешеход погиб в ДТП в Малопургинском районе Удмуртии

Вечером 15 февраля на дороге Бураново – Киясово – Яган-Докья в Малопургинском районе произошла авария со смертельным исходом, о чем Izhlife сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Около 18:45 водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 56 лет, сбил 44-летнего пешехода. По предварительным данным, пострадавший находился на проезжей части, но не собирался ее переходить.

В результате столкновения пешеход погиб. На его одежде не было световозвращающих элементов. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.