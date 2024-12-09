Пешеход погиб под колесами грузовика на трассе в Удмуртии

Смертельная авария с участием пешехода произошла в Сарапульском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Происшествие случилось на 21-м километре трассы Костино — Камбарка. По информации ведомства, 64-летний водитель грузовика Mercedes сбил мужчину. Тот находился на проезжей части в одежде без светоотражающих элементов.

Пострадавший скончался на месте. Сотрудники полиции устанавливают другие детали ДТП.

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