Пешеход погиб под колесами грузовика на трассе в Удмуртии

Смертельная авария с участием пешехода произошла в Сарапульском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Происшествие случилось на 21-м километре трассы Костино — Камбарка. По информации ведомства, 64-летний водитель грузовика Mercedes сбил мужчину. Тот находился на проезжей части в одежде без светоотражающих элементов.
Пострадавший скончался на месте. Сотрудники полиции устанавливают другие детали ДТП.
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