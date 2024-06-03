Пешеход погиб под колесами фургона в Пензенской области
В Нижнеломовском районе произошло ДТП с участием Fiat Ducato, в котором погиб 37-летний мужчина. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГИБДД Пензенской области.
Авария произошла минувшей ночью. Сидящий за рулем иномарки 70-летний мужчина не заметил пешехода и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Проводится проверка.
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