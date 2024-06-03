Пешеход погиб под колесами фургона в Пензенской области

В Нижнеломовском районе произошло ДТП с участием Fiat Ducato, в котором погиб 37-летний мужчина. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГИБДД Пензенской области.

Авария произошла минувшей ночью. Сидящий за рулем иномарки 70-летний мужчина не заметил пешехода и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Проводится проверка.

Хоккеист Никита Задоров — в страхах перед Сибирью, в мечтах об интеллекте

Платеж не прошел. Как россиянам защитить себя от проблем с оплатой в Турции

Логистика и заграничные бутылки. Почему в России опять подорожает пиво

Отпуск за границей этим летом. Самые популярные страны и советы, как сэкономить

Бойкот Израилю. Мальдивы отказались играть по правилам однополярного мира

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте