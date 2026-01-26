Пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе «Петербург — Кировск»

На 40-м километре трассы «Петербург — Кировск» в Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, вечером 25 января водитель автомобиля SsangYong 1968 года рождения выехал на полосу встречного движения, а затем оказался на тротуаре, где сбил пешехода. В результате столкновения пешеход скончался на месте. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.