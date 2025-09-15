Первоклассница оказалась в реанимации после ДТП с иномаркой в Петербурге

Ученица первого класса серьезно пострадала в дорожной аварии, которая произошла в петербургских Шушарах. Подробности сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, на Школьной улице водитель Skoda Rapid сбил семилетнюю девочку и скрылся. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Юную пациентку поместили в реанимационное отделение.

Предполагаемого виновника ДТП задержали. Им оказался 54-летний мужчина. Был составлен административный материал. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.