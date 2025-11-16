Пермяку вынесли приговор за нападение на инкассаторов

В Березниках суд вынес решение по делу о нападении на инкассаторов, которое произошло в 2012 году. По информации пресс-службы краевого ГУ МВД, один из инкассаторов получил ранение в плечо. Об этом написало Ura.ru .

Преступление было совершено в сентябре 2012 года. Осужденный и его напарник, вооружившись обрезами, напали на машину инкассаторов. Один из инкассаторов был ранен в плечо.

Нападавшие поняли, что не смогут завладеть деньгами, и сбежали. Потенциальная добыча могла составить 3,6 миллиона рублей.