Пермяк проиграл на ставках похищенные у автосалона деньги

Сотрудника пермского автосалона уличили в краже восьми миллионов рублей у компании. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Ленинского районного суда.

Установлено, что фигурант использовал средства, предназначенные для покупки автомобилей Mitsubishi Outlander, приобретая их по заниженной цене и оставляя разницу себе

Когда средств на покупку новых автомобилей стало не хватать, работник начал делать ставки на спортивные события, надеясь выиграть и потратить сумму на пополнение автопарка Mitsubishi. Однако стратегия не принесла успеха.

Злоумышленнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Его также обязали выплатить 6,9 миллиона рублей.