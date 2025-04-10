Пермяк предстанет перед судом за кражу золота во время пьяной драки

Правоохранители Соликамска завершили расследование дела о краже золотых изделий стоимостью 215 тысяч рублей. Об этом сообщил Properm.ru со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Преступление было совершено в январе 2025 года, когда нетрезвый гость местного бара вступил в конфликт с другим посетителем. Ссора переросла в драку на улице, где злоумышленник сорвал с шеи пострадавшего золотую цепь с крестиком. Он покинул место происшествия на такси, а после продал драгоценности.

Фигуранту предъявили обвинение. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.