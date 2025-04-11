Пермяк попал под статью за нападение с ножом и наезд на машине

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Чердыня Пермского края. Его заподозрили в покушении на убийство, сообщил Properm.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, ночью 23 марта в баре поселка Рябинино произошел конфликт между клиентами, находившимися в состоянии опьянения, и группой молодежи. После ссоры фигурант уехал домой, забрал нож, вернулся на автомобиле к месту ссоры и попытался сбить оппонентов.

Троим молодым людям удалось избежать столкновения, однако один получил травмы. После подозреваемый, вооруженный ножом, начал преследование потерпевших и нанес удары одному из них. Позже вечером мужчина посетил знакомую и, угрожая лезвием, объявил о намерении ее убить.

Следователи готовятся подать прошение о заключении пермяка под стражу и планируют предъявить официальные обвинения.