Пермячка предстанет перед судом за оформление выплат на нерожденного ребенка

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летней жительницы Кизела. Ее обвинили в мошенничестве со льготами, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, обвиняемая, используя показания мнимого свидетеля, зарегистрировала документы на младенца, которого она якобы родила вне медицинского учреждения. На самом деле фигурантка выдумала ребенка, чтобы получать выплаты как многодетная мать одиночка.

За три года ей перевели более 500 тысяч рублей. В ближайшее время пермячка предстанет перед судом.