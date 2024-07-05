Переворот при приземлении самолета Ан-2 в Бурятии назвали аварией

Следователи завели дело после переворота во время посадки Ан-2 в Бурятии

Задействованный в лесоавиационных работах самолет Ан-2 перевернулся во время вынужденной посадки на автомобильной дороге около села Сосново-Озерское в Бурятии. Из-за полученных самолетом повреждений следователи завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (ВС МТУ).

В ведомстве пояснили, что собственник Ан-2 понес ущерб по вине пилота, который нарушил правила безопасности во время полета. Находившихся на борту людей доставили в больницу, где они получили необходимую помощь.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале уточнил, что Ан-2 принадлежит авиакомпании «Крылья Тайги».

Всего на борту находились шесть человек, а единственным пострадавшим стал командир экипажа, который получил незначительные травмы.

Отправившаяся на поиск группа забрала людей и доставила их в Сосново-Озерск.

«Росавиация классифицировала авиационное событие, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием ВС МТУ», — написал Кореняко.

Он подчеркнул, что ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие меры по их предотвращению в будущем.

Ранее следователи организовали проверку после приземления Ан-2 с людьми на борту в Бурятии. В ведомстве заявили, что намерены проверить соблюдение правил безопасности при эксплуатации самолета.