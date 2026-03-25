Перекаливание печи стало причиной смертельного пожара в Петербурге
Специалисты установили причину пожара, который охватил частный дом в поселке Лахта. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.
Согласно данным ведомства, огонь распространился на площади 120 квадратных метров на Славянской улице. Пламя тушили в течение четырех часов.
На месте происшествия было обнаружено тело 85-летнего хозяина дома. Причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи — ее перекаливание.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте