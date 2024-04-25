Перебегавший пути мужчина погиб под колесами поезда в Челябинской области | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 16:15 Перебегавший пути мужчина погиб под колесами поезда в Челябинской области

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В Челябинской области поезд насмерть сбил 51-летнего пешехода. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ на транспорте.

Авария произошла на перегоне Челябинск — Еманжелинск. Согласно данным ведомства, мужчина попал под колеса состава, когда перебегал пути в запрещенном месте. От полученных травм пострадавший скончался.