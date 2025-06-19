Перебегавший дорогу школьник попал под троллейбус в Петербурге

Дорожная авария с участием 13-летнего подростка произошла в Московском районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на проспекте Космонавтов школьник пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате мальчик попал под колеса троллейбуса, которым управляла 50-летняя женщина.
Пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Проводится проверка.
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