Перебегавший дорогу школьник попал под троллейбус в Петербурге

Дорожная авария с участием 13-летнего подростка произошла в Московском районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на проспекте Космонавтов школьник пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате мальчик попал под колеса троллейбуса, которым управляла 50-летняя женщина.

Пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Проводится проверка.

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