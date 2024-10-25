Перебегавший дорогу школьник попал под колеса иномарки в Ижевске

Нарушение правил дорожного движения обернулось госпитализацией для 13-летнего школьника в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла утром на улице Степана Разина. Согласно данным полиции, мальчик попал под колеса автомобиля Ford Focus, когда пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. За рулем иномарки находилась 24-летняя девушка.

После ДТП ребенка доставили в больницу с травмами. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.