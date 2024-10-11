Перебегавший дорогу школьник попал под колеса иномарки в Челябинской области
Дорожная авария с участием десятилетнего ребенка произошла в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщил сайт «Верстов.Инфо».
По предварительным данным, на улице Димитрова 46-летняя женщина за рулем Kia Rio сбила мальчика. Тот выбежал из-за автобуса на дорогу в неустановленном месте, добавило Ura.ru.
В результате ДТП школьник получил травмы. Госпитализация не потребовалась. Проводится проверка.
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